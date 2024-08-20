Санкт-Петербург, 20 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Пятеро футболистов санкт-петербургского клуба «Зенит» из-за травм пропустят матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московской командой «Спартак». Об этом 20 августа рассказал председатель правления петербургской команды Александр Медведев.

РИА Новости/ Алексей Филиппов

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на [Максима] Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро», — сказал он в беседе с ТАСС.

Медведев уточнил, что также во встрече не будут принимать участие ранее получившие повреждения бразильский защитник «Зенита» Родригао и полузащитник Ильзат Ахметов.

Матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 24 августа на петербургской «Газпром-Арене» и начнётся в 17:30 мск. В настоящее время петербургская команда является лидером в турнирной таблице РПЛ с 13 очками после пяти туров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа «Зенит» переиграл казанский клуб «Рубин» в матче Кубка России по футболу. Проходивший на поле «Ак Барс Арены» в Казани матч закончился победой петербуржцев со счётом 1:0.

В середине июля Глушенков отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» в дебютном матче за санкт-петербургский «Зенит» в матче финала Суперкубка России. Оба раза он отправил мяч в ворота соперника с подачи бразильского полузащитника Вендела.