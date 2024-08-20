Москва, 20 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Дочерняя компания Газпромбанка «Инфраструктура ГЧП» официально переименована в ООО «ГПБ-Инфраструктурный Холдинг», сообщает пресс-служба финансовой организации.

Газпромбанк

Такое решение отражает стратегическое расширение деятельности и фокусирует внимание на приоритетных направлениях развития компании.

Инфраструктурный Холдинг, ключевой участник #МЕГАИГРОКа Газпромбанка, специализируется на комплексном управлении и финансировании проектов по развитию инфраструктуры с собственной экспертизой на всех этапах их реализации: от проектирования до ввода в эксплуатацию и операторского управления.

Холдинг создан в 2016 году как корпоративный центр для управления ГЧП-проектами, реализуемыми Газпромбанком. Активное развитие компания получила в конце 2021 года, когда родилась идея о развитии собственных экспертиз. Так, в рамках холдинга создали инжиниринговый центр, отвечающий за экспертизу проектно-сметной документации по сопровождаемым проектам.

За два с половиной года реализации стратегии Инфраструктурный Холдинг достиг уровня крупного отраслевого участника рынка создания масштабных объектов инфраструктуры, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, куда вошли организации, отвечающие за проектирование, строительство, управление и эксплуатацию создаваемых объектов инфраструктуры. На сегодняшний день Холдинг участвует в реализации около 40 проектов по всей стране с общим объёмом капитальных вложений свыше 1,8 трлн рублей, включая проекты авто-, железнодорожной, портовой, аэропортовой, логистической, промышленной инфраструктуры, а также по строительству кампусов и туристических объектов. Из них более 20 проектов находятся на этапе структурирования, 13 проектов — на стадии проектирования, три — в фазе стройки, а ещё два — на эксплуатационной стадии.

Инфраструктурный Холдинг трансформировался в полноценного партнёра при реализации инфраструктурных проектов, имеющего свои бизнес-цели, задачи, соответствующий штат квалифицированных кадров, а также глобальные интересы по системному развитию инфраструктуры в масштабах страны.

«Перед Инфраструктурным Холдингом стоят амбициозные задачи по системному подходу к сопровождению и финансированию инфраструктурных проектов и разработке единых методологических подходов и стандартов качества комплексного сопровождения проектов, что должно сказаться на их эффективной реализации», — подчеркнул исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Потехин. Он отметил, что компания находится в стадии активного роста, систематизации внутренних процессов, разработки стандартов качества услуг, эффективных и уникальных подходов по комплексному сопровождению инфраструктурных проектов и привлечению финансирования.

По словам генерального директора Инфраструктурного Холдинга Ксении Каталымовой, глобальные вызовы и взятая высокая планка компанию не пугают, а, наоборот, стимулируют к выполнению миссии: повышению качества жизни людей через активное участие в осуществлении инфраструктурных проектов. «Инфраструктура — это то, что нас объединяет», — для нас это не просто слоган #МЕГАИГРОКА, это — наш образ жизни и то, что мы делаем большой командой профессионалов каждый день», — заключила Каталымова.