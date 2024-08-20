Москва, 20 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) глубоко сочувствует верующим в связи с принятием закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 20 августа заявил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

Анна Марченко/ТАСС

«Глубоко сочувствую православному народу, который верно следует за блаженнейшим митрополитом Онуфрием и гонимой Украинской православной церковью», — сказал он.

Священнослужитель пожелал украинским верующим крепиться «в стоянии за правду», передал ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, во вторник, 20 августа, Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Осенью 2023 года ряд представителей основных конфессий Украины заявили Зеленскому, что поддерживают законопроект, поскольку деятельность УПЦ якобы направляется из Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа назвала поддержавших запрет УПЦ на Украине сатанистами.

Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин отмечал, что спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России. В уничтожении УПЦ, по его мнению, заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией.

На Украине развязали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти запрещают деятельность церкви. Храмы отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Канонических священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В Православной церкви Украины пообещали проверять священников на «лояльность и патриотизм».