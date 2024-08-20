Электросталь, Московская область, 20 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Суд в подмосковной Электростали приговорил бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову к семи годам колонии по делу об убийстве бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

ИЗВЕСТИЯ Оксана Гончарова в зале суда

«Гончаровой назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Меру пресечения в виде заключения под стражу суд оставил без изменений. Кроме того, суд постановил взыскать с Гончаровой два миллиона рублей.

Гособвинитель просил для Гончаровой восемь лет колонии, а защита настаивала на минимальном наказании в виде шести лет лишения свободы. Адвокат Гончаровой утверждал, что женщина оборонялась, так как убитый Самусев первым напал на неё. Свою вину она не признала.

Экс-журналистку обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Присяжные признали её виновной в совершении преступления, однако сочли, что она заслуживает снисхождения. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии, Гончарова отбыла три с половиной года.

Известно, что Самусев был ранее судим за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. В частности, его 40 раз привлекали к ответственности за разные административные нарушения.

Убийство произошло в сентябре 2022 года. Самусев вместе с другом без приглашения пришёл к Гончаровой и стал распивать алкоголь у неё дома. К тому времени пара уже рассталась, но мужчина жил напротив квартиры экс-журналистки. Женщина попросила бывшего сожителя уйти, но тот набросился на неё с кулаками. В результате конфликта женщина несколько раз ударила нападавшего ножницами. Самусев скончался в больнице.

После задержания Гончарова рассказала следователям, что бывший гражданский муж избивал её с 2007 года. Она обращалась в полицию, но избиения не прекращались.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа коллегия присяжных Электростальского городского суда признала Гончарову виновной в убийстве Самусева. Адвокат Гончаровой Александр Гаранин заявил, что, по мнению присяжных, его подзащитная заслуживает снисхождения.