Киев, 20 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. По складам и заводу порошковой металлургии в городе Бровары Киевской области, на котором производили наполнители для снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО), нанесли удар. Об этом 20 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В 6 утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что на этом заводе занимались производством наполнителей для снарядов и ракет РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 августа украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной в городе и Киевской области воздушной тревоги. Взрывы также произошли в Броварах и Вышгороде.

В городе Бровары 6 августа прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся сильный дым. По словам заснявших его очевидцев, взрыв мог прогреметь на оборонном предприятии в районе ТЦ «Терминал».