Москва, 20 августа, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Герои СВО выступят перед гостями форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Так, 21 августа на сцену на Манежной площади выйдет группа «123-й полк» — в неё вошли солисты Луганской академической филармонии, которые служили в 123-м стрелковом полку Народной милиции. Эти рядовые пехотинцы, которые участвовали в освобождении Мариуполя, были награждены за отвагу на поле боя. В их исполнении для зрителей прозвучат песни группы «Россия — край героев», «На пороге новых побед», «Моя страна».

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Кроме того, семьи участников СВО приглашают на кулинарные мастер-классы, который проходят на Манежной площади на выходных. Они могут стать помощниками профессиональных поваров в кулинарных батлах. А на Тверском бульваре для семей бойцов с детьми со вторника по пятницу работает арт-студия под открытым небом, проводят спортивные и настольные игры, а также уроки танцев. Также ребята могут принять участие в гонках радиоуправляемых болидов, посетить творческие мастер-классы и продегустировать чай.

На всех фестивальных площадках ежедневно работает 27 «Домиков добра». В них принимают гумпомощь для детей, которые проживают на новых территориях, и для бойцов СВО. Для первых можно принести игрушки и книжки, настольные игры, кондитерские изделия длительного хранения, школьные принадлежности, а для военных — подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Все вещи должны быть новыми. Кроме того, в «Домиках добра» собирают помощь для животных — корм, средства для ухода и аксессуары.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября. Он охватывает более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже», Гостином дворе. Гости фестиваля могут посетить экспозиции, посвященные технологиям и градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде.