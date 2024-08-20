Москва, 20 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве основателя образовательных онлайн-курсов Андрея Сидоропуло. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сергей Коньков/ТАСС

В ведомстве рассказали, что мужчина рекламировал себя как профессионала и высококлассного специалиста в сфере онлайн-обучения по арбитражу трафика, создавшего не имеющую аналогов программу обучения. Он гарантировал своим ученикам высокий доход, обещал поддержку, взаимодействие с обучающимися в виде прямых эфиров и чатов. В действительности выполнять обещания и взятые на себя обязательства фигурант не намеревался, заявили в прокуратуре.

Вместе с соучастниками Сидоропуло создал интернет-ресурс, организовал рекламную кампанию и открыл офисы в Москве и Краснодаре для очных занятий. Мошенники также предусмотрели возможность получать деньги от обучающихся путём подписания с ними онлайн-договоров оферты на оказание платных образовательных услуг.

«От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы денежные средства в размере от 48,8 до 389,9 тыс. рублей, что в сумме составило более 8,3 млн рублей», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

После задержания Сидоропуло предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября прошлого года в Москве задержали блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.

11 апреля суд арестовал имущество Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. 13 августа адвокат обвиняемого Калой Ахильгов сообщил, что в уголовном деле бизнес-коуча появились ещё 22 новых эпизода, связанных с мошенничеством.

Суд в Москве 13 июля арестовал бизнес-коуча Наталию Закхайм, её мужа Андрея Краснова, а также сообщницу Любовь Струлеву. В отношении них вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трём эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой. Ущерб потерпевшим оценили в более чем 2,5 млн рублей. Сообщники «разработали» курс по инвестициям, стоимость которого доходила до 1 млн рублей. Однако обязательства по обучению и инвестированию они не исполняли, деньги потерпевшим не вернули и распорядились по своему усмотрению.