* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма и фейках о ВС России поступило во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.

IMAGO/Konstantin Sednev/Global Look Press Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов)

«Суд получил материалы уголовного дела в отношении Пономарёва. Дело распределено судье Роману Владимирову для дальнейшего рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Дату первых судебных слушаний назначат позднее.

Как передавало ИА Регнум, в июле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Пономарёва. Установлено, что в 2022 году, находясь на территории Украины, он принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений фейки о Вооружённых силах России. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России.

В феврале ФСБ России сообщила о возбуждении против Пономарёва уголовного дела по статье о государственной измене. Спецслужба информировала, что он в 2022 году находился на «Азовстали» в Мариуполе и убеждал боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) не покидать город.