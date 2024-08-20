Подольск, Московская область, 20 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Массовое отключение электроэнергии произошло в Подольске в семи котельных. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В 7 утра произошло отключение электроснабжения на котельной в посёлке санатория Родина», — указано в Telegram-канале администрации.

Затем аварии случились в котельных: Гайдара, 11, Большая Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А (Климовск). Отсутствие электричества привело к перебоям с водоснабжением города.

Полностью восстановить электроснабжение в городском округе смогли спустя почти четыре часа после первого отключения. По данным администрации, сейчас аварийные бригады работают над устранением последствий аварии. Возобновить подачу холодного и горячего водоснабжения планируется в течение двух часов.

Ранее, 16 августа, в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Сбой затронул юг Приморского края, в том числе и Владивосток. В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания. Причиной массового отключения электричества в Приморском крае могло стать замыкание на Лучегорской ГРЭС.