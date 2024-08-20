Курск, 20 августа, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Большая часть полученных российскими военными ранений в ходе боевых действий на курском направлении являются пулевыми из-за плотного контакта с противником. Об этом 20 августа рассказал журналистам военный врач с позывным Фрегат.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, на этом направлении характер получаемых людьми ранений отличается от тех, которые наблюдаются на других участках в зоне военных действий.

«Мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идёт плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа», — сказал военврач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа Фрегат рассказал, что осуществлявшие эвакуацию военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Им пришлось вступить в бой с противником и параллельно спасать товарищей.

Украинские боевики начали нападения на Курскую область с 6 августа. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории. По данным Минобороны РФ на 19 августа, ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли до 3800 бойцов.