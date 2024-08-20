Москва, 20 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Россия укрепляет свой статус защитника традиционных ценностей и готова принять тех, кто больше не может жить в условиях неолиберальной диктатуры Запада. Об этом 20 августа корреспонденту ИА Регнум заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Олег Елков/ТАСС

Согласно указу, иностранный гражданин, желающий переехать в Россию, может обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта квоты и без подтверждения владения русским языком.

Карпова подчеркнула, что сегодня Россию рассматривают не только как лидера в построении нового многополярного мира, но и как хранительницу традиционных ценностей — всего лучшего, что было накоплено за тысячелетия в западной цивилизации.

«Указ президента о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности, свидетельствует о том, что люди, пострадавшие от наступления западного глобализма и дискриминации, теперь могут получить в России возможность растить детей в соответствии с традициями и строить своё будущее. Многие люди по всему миру стремятся убежать от тоталитарной политики Запада, которая во многом заменяет традиционные ценности культом потребления. В России же сохраняется человечность, присущая традиционным ценностям, и чувствуется человеческая душа. Если за рубежом — родители номер один и два, то в России — это мать или отец», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что для существующих на Западе общественных слоёв и элит, которые ценят истинные традиционные ценности, Россия становится спасительным ковчегом, где семья является важной и главной ценностью. В России уделяется большое внимание состоянию семей. Если рассматривать Россию как уникальную цивилизацию, то традиционная российская семья — это её основа. Об этом и говорит президент, называя детей и семейные ценности приоритетом России, добавила Карпова.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

Российский лидер 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что такой выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, как и культура, традиции, история и нравственные устои.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 15 августа сообщила, что многодетная семья из США получила временное убежище в России. Она сообщила, что супружеская пара с тремя детьми решила переехать на фоне отмены традиционных и семейных ценностей в США, а также из-за плохой образовательной системы в стране. Американцы отметили, что в России поддерживается безопасность, присутствует достойный уровень образования, а также оказывается поддержка многодетным семьям.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Она уточнила, что именно Россия последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.