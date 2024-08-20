Якутск, 20 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Якутии количество населённых пунктов, в которых наблюдается задымлённость от лесных пожаров, возросло до 52. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

МЧС России

«По данным космического мониторинга <…> задымлённость наблюдается в 52 населённых пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Авиалесоохраны, на сегодня в Якутии продолжают действовать 69 природных пожаров, площадь которых превышает 401 тыс. га. За прошедшие сутки в республике ликвидировали пять пожаров на площади свыше 2,5 тыс. га и локализовали 13 на площади свыше 44,1 тыс. га. На особом контроле ГУ МЧС находятся десять природных пожаров в Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Ленском, Намском и Олекминском районах.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Авиалесоохраны на 18 августа, в девяти российских регионах за сутки ликвидировали 29 природных пожаров на более чем 27,4 тыс. га. К полуночи воскресенья спасатели тушили 190 лесных пожаров на общей площади более 400 тыс. га.

В 33 населённых пунктах Якутии наблюдалась задымлённость, причиной которой стали лесные пожары. На территории субъекта действовали 84 природных пожара, огонь прошёл свыше 338 тыс. га. За сутки сотрудники пожарной службы ликвидировали пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовали 18 на площади более 50,2 тыс. га. К тушению возгораний привлекали 1680 человек и 180 единиц техники.