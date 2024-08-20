Тернополь, Украина, 20 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Склад с топливом на западе Украины в Тернополе загорелся в ночь на 20 августа. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на ГСЧС страны.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В тушении принимают участие свыше 20 единиц техники и более 90 человек. На помощь им прибыли пожарные поезда из Тернополя и Львова.

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о нанесении ударов по нефтехранилищу в Тернополе. Вооружённые силы Украины использовали его для обеспечения топливом линии фронта. В своём Telegram-канале он указал, что удар был нанесён по время заполнения железнодорожных цистерн.

Ранее, 11 августа, украинские СМИ сообщали о крупном пожаре в районе одного из предприятий под Николаевом. Клубы чёрного дыма поднимались в посёлке Константиновка рядом с Южноукраинском. Очевидцы утверждали, что в районе пожара располагается Константиновский элеватор. Украинская областная администрация подтвердила информацию о поражении промышленного объекта.

23 июля масштабный пожар на открытой местности площадью 30 гектаров полыхал в Николаевской области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что тушение осложнялось из-за отсутствия возможности подъезда техники к очагам горения и высокой растительности.