Москва, 20 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Россия призвала турецкие власти отказаться от участия в деструктивной политике западных стран, продолжающих накачивать Украину оружием. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина с послом Турции в Москве Танжу Билгичем,.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что в ходе встречи замглавы МИД напомнил о позиции России о недопустимости продолжения поставок вооружений Киеву, которые приводят только к эскалации конфликта на Украине, а также к его затягиванию и напрасным жертвам.

«Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран «коллективного Запада», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжения развития конструктивных отношений между Россией и Турцией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа Галузин заявил, что на фоне ситуации в Курской области невозможно говорить о переговорах России с Украиной по урегулированию. Замглавы МИД также решительно осудил атаку украинских войск на Курскую область и подчеркнул, что эта вылазка носила террористический характер.

Президент России Владимир Путин заявил 12 августа, что с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики не может быть никаких переговоров. Глава государства подчеркнул, что западные страны и Киев, очевидно, хотели усилить свои переговорные позиции нападением на Курскую область.

Глава российского МИД Сергей Лавров 17 июля заявил, что западные страны должны перестать накачивать киевский режим вооружениями. Он отметил, что в этом случае конфликт на Украине быстро закончится.