Москва, 20 августа, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) обещала $2000 осуждённой за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области Валерии Зотовой. Об этом «РИА Новости» рассказал собеседник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить $2000, если она осуществит поджог», — сообщил собеседник.

По данным источника, женщина собирала информацию о пункте сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, делала фотографии территории. Сумму полученных за это вознаграждений собеседник агентства не назвал.

В феврале прошлого года Зотову арестовали. Второй Западный окружной военный суд приговорил её к шести годам колонии. Женщина по заданию спецслужб Украины 16 февраля 2023 года попыталась осуществить поджог здания администрации, в котором осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. Защита Зотовой утверждала, что обвиняемая хотела обмануть сотрудников СБУ и получить вознаграждение за якобы выполненный поджог.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа сотрудники ФСБ задержали в ДНР россиянку, подозреваемую в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам собранные сведения о задействованных в ликвидации последствий атак ВСУ на республику силах и средствах МЧС России.

В июле силовики задержали жителя Новой Каховки по подозрению в госизмене. С августа 2023 года задержанный по заданию спецслужб Украины осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений о местах дислокации российских военных, вооружения и техники российской армии.