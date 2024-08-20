Чикаго, США, 20 августа, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден вечером 19 августа вышел к участникам съезда Демократической партии страны, проходящего на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже намеченного времени окончания мероприятия. Его выступление показали несколько американских телеканалов.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Президент США Джо Байден во время съезда Демократической партии

Действующий американский лидер появился на сцене в 22:26 (06:26 мск), спустя 26 минут после окончания программы съезда в этот день.

Перед тем как пройти к трибуне, глава Белого дома вытер слёзы, обнимая представлявшую его дочь, сообщила газета The Washington Post.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа Байден пообещал, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента США «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину. По его утверждению, это делает политический оппонент Харрис, экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп.

Трамп 19 августа обвинил Демпартию в госперевороте из-за неспособности действующего американского лидера составить ему конкуренцию на выборах. По его словам, теперь на выборах в США сложилась уникальная ситуация, которая позволяет ему стать первым в истории Соединённых Штатов Америки кандидатом в президенты, который победит сразу двух своих политических конкурентов.

Байден 21 июля объявил в соцсетях, что выходит из президентской гонки. Он уточнил, что принял такое решение в интересах партии и США. Позднее в этот же день Харрис заявила о намерении стать кандидатом на пост главы государства от Демпартии.