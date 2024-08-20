* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 августа, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Следователи ужесточили обвинение совладельцу ликёро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову (физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 20 августа сообщили в правоохранительных органах.

Семен Лиходеев/ТАСС

«В окончательной редакции Беспалову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а также в пособничестве в содействии террористической деятельности (склонение, вербовка — ст. 33 ч. 5, ст. 291.1 УК РФ)», — процитировал «Коммерсантъ» представителя правоохранительных органов.

Он добавил, что материалы дела выделили в отдельное производство, утвердили в прокуратуре и направили в военный суд для рассмотрения по существу.

Из материалов дела следует, что совладелец двух ЛВЗ признал свою вину во взяточничестве, оказывал активное содействие следствию и просил рассмотреть его дело в досудебном порядке. Своё раскаяние он мотивировал активной благотворительной и гуманитарной деятельностью по оказанию помощи детям с инвалидностью из Донецкой и Луганской Народных Республик.

При этом защита Беспалова просила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, однако его не утвердила прокуратура, потому что обвинение в связанном с терроризмом преступлении автоматически исключает рассмотрение материалов дела в суде в особом порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отправил Беспалова под стражу по делу о взятке. Тогда же стало известно, что ликёро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его обвинили в финансировании украинской армии с целью террористической деятельности в России и объявили в розыск.

В середине мая Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы связанных с Черняком юридических лиц. Взыскателем по делу являлась Генеральная прокуратура Российской Федерации.