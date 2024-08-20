Лондон, 20 августа, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Заявления главы минобороны Великобритании Джона Хили о нападении украинских боевиков на Курскую область являются глубоко аморальными и оторванными от реальности. Об этом 20 августа говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа», — привёл сообщение дипмиссии ТАСС.

Отмечается, что глава британского минобороны неуклюже попытался оправдать некими соображениями самообороны киевского режима и безопасности Британии действия украинских формирований в Курской области, а также поддержку Лондоном Киева, несмотря на возросшую глобальную напряжённость.

В дипмиссии назвали заявления Хили на фоне роста нестабильности в мире «насквозь пропитанными лицемерием», так как именно Лондон приложил множество усилий для доведения ситуации в ряде мировых регионов до точки кипения.

«Это в полной мере относится и к украинскому кризису — как с точки зрения активного участия Лондона в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров», — уточняется в сообщении.

В посольстве указали на то, что публичным одобрением действий Киева в Курской области Лондон продолжает потворствовать проводимой украинской стороной линии на эскалацию, которая резко повышает масштаб рисков.

«Глубоко аморальны высказывания Джона Хили о «гордости» в связи с британской поддержкой Украины — в первую очередь по отношению к мирным жителям российских регионов, против которых киевский режим применяет те самые вооружения. Именно их передачей столь гордится глава оборонного ведомства», — указано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что этими заявлениями британские власти показали свою причастность к планированию этой и других акций Киева, направленных на эскалацию ситуации.

«При этом заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности. Темпы освобождения Донбасса российской армией демонстрируют, что авантюра Киева не повлияла на ход СВО», — констатировали в посольстве.

Хили 18 августа написал колонку в газете Sunday Express и затронул в ней тему атаки украинской армии на Курскую область. Он назвал эту попытку вторжения «защитой», а также заявил, что при «соблюдении международных прав» такого рода военная операция на российской территории якобы возможна.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на попытку вторжения в Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона на эту тему.

Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис 18 августа назвал вершиной глупости план нападения украинских формирований на Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией. Эксперт уточнил, что этим киевский режим лишь ухудшил свои переговорные позиции и ему стоит ждать более жёсткого ответа от Москвы.

Украинские войска 6 августа начали атаки на Курскую область. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ продвигаться вглубь российской территории. По информации Следственного комитета РФ, украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.