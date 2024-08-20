Анкара, 20 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Складывающаяся вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине ситуация может зайти в тупик, а заявления его сторон вызывают обеспокоенность. Об этом 20 августа заявил дипломатический источник в Анкаре.

Максим Гучек/РИА Новости

«Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик», — привело его слова «РИА Новости».

Источник добавил, что на этом фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в процессе мирного урегулирования на Украине никто не проиграет, по его мнению, снова начали обретать смысл.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом в данный момент после его авантюры в Курской области. По его словам, мирные предложения РФ не аннулированы, а сроки возможных переговоров будут зависеть в том числе от ситуации на поле боя.

Позднее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что ранее президент России Владимир Путин чётко заявил, что ни о каких переговорах с киевским режимом не может идти речи после нападения украинских боевиков на Курскую область. Министр также напомнил слова российского лидера о том, что Москва обязательно даст оценку этой ситуации позже.

Украинские формирования начали вторжение в Курскую область 6 августа. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив пройти вглубь российской территории.