Москва, 20 августа, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России с позывным Легион сбил в зоне спецоперации дрон ВСУ типа Tekever AR5 португальского производства. Об этом сообщило 20 августа Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео Обломки сбитого португальского беспилотника Tekever AR5

Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале рассказ военнослужащего о боевой работе его подразделения. Легион показал на кадрах фрагменты уничтоженного аппарата. По его словам, цель перехватили примерно неделю назад.

«Поразили буквально неделю назад, и вот, нашли обломки: парашют, крылья и крышку с маркировкой», — сказал боец.

Легион уточнил, что российские военные засекли Tekever на дальней зоне дистанции и подпустили его на расстояние 12 км, а после нейтрализовали.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в Сети появилась видеозапись, которая запечатлела, как российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский дрон бутылкой воды. Вражеский БПЛА готовился сбросить боеприпасы, но был обезврежен.

11 августа Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых можно увидеть, как операторы FPV-дронов Вооружённых сил России обезвредили в воздухе украинский дрон коптерного типа «Баба-яга». Его сбили в приграничном районе Курской области.