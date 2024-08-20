Боец с позывным Легион рассказал о сбитом в зоне СВО португальском дроне
Минобороны России показало видео с рассказом оператора БПЛА с позывным Легион
Москва, 20 августа, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России с позывным Легион сбил в зоне спецоперации дрон ВСУ типа Tekever AR5 португальского производства. Об этом сообщило 20 августа Министерство обороны РФ.
Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале рассказ военнослужащего о боевой работе его подразделения. Легион показал на кадрах фрагменты уничтоженного аппарата. По его словам, цель перехватили примерно неделю назад.
«Поразили буквально неделю назад, и вот, нашли обломки: парашют, крылья и крышку с маркировкой», — сказал боец.
Легион уточнил, что российские военные засекли Tekever на дальней зоне дистанции и подпустили его на расстояние 12 км, а после нейтрализовали.
Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в Сети появилась видеозапись, которая запечатлела, как российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский дрон бутылкой воды. Вражеский БПЛА готовился сбросить боеприпасы, но был обезврежен.
11 августа Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых можно увидеть, как операторы FPV-дронов Вооружённых сил России обезвредили в воздухе украинский дрон коптерного типа «Баба-яга». Его сбили в приграничном районе Курской области.