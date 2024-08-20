Сеул, 20 августа, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Военный Корейской Народно-Демократической Республики через границу на востоке страны перебежал в Южную Корею. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«Северокорейский военный пересёк границу с Южной Кореей рано утром во вторник… Южнокорейские военные обнаружили солдата, находившегося к северу от военно-демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи на восточном участке границы», — говорится в сообщении.

По информации источника, военные передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам, проводящим расследование инцидента. Выяснилось, что перебежчик имеет сержантское звание.

Отмечается, что пересечение границы северокорейским военным произошло через две недели после предыдущего аналогичного инцидента, когда житель КНДР перебежал в Южную Корею через нейтральную зону в устье реки Ханган.

Как передавало ИА Регнум, КНДР с конца мая запустила в сторону Южной Кореи более 3,6 тыс. шаров с мусором в ответ на распространение Сеулом пропагандистских листовок аналогичными методами. 24 июля воздушные шары с мусором приземлились на американской военной базе и на территории президентской резиденции в столице Республики Корея.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что руководству Южной Кореи, публично навешивающему на Пхеньян ярлык «мирового зла», не стесняясь в выражениях, необходимо прекратить безрассудные действия на границе, провоцирующие рост рисков военной эскалации на Корейском полуострове.