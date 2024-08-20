Тель-Авив, Израиль, 20 августа, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки поддерживают позицию Израиля о необходимости присутствия израильских сил на границе между сектором Газа и Египтом. Об этом 20 августа сообщило издание The Times of Israel.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«США принимают подход Израиля к Филадельфийскому коридору… на этой неделе будут приложены усилия по поиску решения, которое защитит интересы безопасности Израиля», — сообщил израильский чиновник, знакомый с деталями встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По информации источника, Тель-Авив рассчитывает сохранить некоторое присутствие на границе между сектором Газа и Египтом из стратегических соображений, поскольку опасается возможного возобновления конфликта.

Отмечается, что вопрос о присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль Филадельфийского коридора является одной из главных проблем в рамках переговорного процесса, которые пытаются устранить США и посредники в лице Египта и Катара.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль настаивает на возведении стены на границе между Египтом и Газой, чтобы предотвратить строительство тоннелей палестинским движением ХАМАС. Кроме того, Тель-Авив также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район. Египет же выступает за полный вывод израильских сил. Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар заявил, что рассматривает новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа как обман, который используется Израилем, чтобы выиграть время для продолжения военной кампании.

16 августа высокопоставленный представитель американской администрации проинформировал, что стороны ближневосточного конфликта на состоявшихся в Дохе консультациях устранили оставшиеся разногласия и выразили готовность к подписанию соглашения о прекращении огня. До конца текущей недели в Каире состоится встреча, целью которой станет доведение до финала достигнутых договорённостей.