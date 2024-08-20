Москва, 20 августа, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб выступила против инициативы о запрете мигрантам, переезжающим в Россию, брать с собой членов семьи. Об этом депутат заявила журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Она считает, что указанная идея является поспешной. По мнению Бессараб, в случаях, если мигрант работает качественно и соблюдает российские законы, ему не стоит запрещать перевозить в РФ семью.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением, поскольку, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство, если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно и выполняет все нормы законодательства Российской Федерации, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу», — сказала парламентарий в беседе с «Лентой. ру».

Бессараб отметила, что Россия нуждается в людях, которые готовы заниматься низкоквалифицированным трудом. Она утверждает, что такая ситуация сложилась из-за нежелания граждан РФ идти на подобную работу.

Депутат также выразила мнение о том, что выдвинутая инициатива может якобы лишь нанести вред. Член комитета ГД по соцполитике подчеркнула, что бороться с нарушителями можно, отслеживая исполнение ими законодательства.

Она уточнила, что тех мигрантов, которые допускают проступки, необходимо жёстко наказывать, выдворяя за пределы РФ. Бессараб добавила, что список нарушений, из-за которых мигранта могут депортировать, может быть расширен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким собралась внести на рассмотрение в нижнюю палату Федерального собрания РФ законопроект об ограничении трудовым мигрантам без российского гражданства права на перевозку своей семьи в Россию. Авторы инициативы призвали запретить въезд в страну иностранцам на основании того, что те являются родственниками работающего в РФ гражданина. Речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в РФ только на основании трудового договора или патента.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя это предложение, поддержал указанную идею. Он подчеркнул, что такая идея назрела уже давно. Фёдоров напомнил об опыте Франции, где в 70-х годах прошлого века одобрили инициативу о воссоединении семей мигрантов, что существенно усилило миграционные потоки, идущие в страну.