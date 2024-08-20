Херсон, 20 августа, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины держат в районе Очакова в Николаевской области крупные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — приводит его слова РЕН ТВ.

Сальдо добавил, что точными данными о количестве украинских войск в этом районе располагают только военные.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа губернатор Херсонской области сообщил, что украинские войска предприняли вторую с февраля попытку высадить десант на Тендровской косе. Российские военные отследили действия противника и уничтожили вместе с экипажами три лодки украинских диверсантов, вышедшие из Очакова.

19 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева.

В понедельник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Артёмово в Донецкой Народной Республике, входящий в Дзержинскую агломерацию. Также российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка.