Вашингтон, 20 августа, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Демократов обвинил в госперевороте кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп из-за неспособности действующего американского лидера Джозефа Байдена составить ему конкуренцию на выборах. Об этом политик-республиканец написал 19 августа в своей соцсети Truth Social.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Демократы впервые в истории устроили в США переворот», — заявил Трамп.

Экс-президент США отметил, что на выборах сложилась уникальная ситуация, которая позволяет ему стать первым в истории Америки кандидатом в президенты, который победит сразу двух своих конкурентов. При этом, по мнению Трампа, Камалу Харрис, сменившую Байдена, ему победить легче, чем вышедшего из президентской гонки действующего главу Белого дома.

«Демократы — угроза демократии», — подытожил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от республиканцев Трамп обнародует результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на когнитивные способности. Как подчеркнул политик, проверка показала, что у него нет каких-либо проблем со здоровьем и ментальным состоянием.

19 августа глава Белого дома Байден усомнился в психологической стабильности Трампа. Так он отреагировал на заявление республиканца о том, что действующего президента заставили отказаться от участия в предвыборной гонке в результате государственного переворота.

Ещё в конце июля Дональд Трамп утверждал, что откажется от участия в выборах, если у него выявят проблемы со здоровьем.

В начале августа Трамп заявил, что у него есть сомнение в том, что вице-президент США Харрис в состоянии участвовать в дебатах против него. Политик добавил, что его соперница не может нормально говорить без телесуфлёра по причине якобы «крайне низкого IQ».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, ей предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящем съезде в Чикаго.