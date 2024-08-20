Торецк, ДНР, 20 августа, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике, подразделения украинских войск оставили позиции. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум

«Наши ребята выбили противника. Сейчас идёт зачистка. Над посёлком Нью-Йорк поднят флаг России», — приводит слова Рогова Lenta.ru.

По его информации, удерживавшая оборону 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в направлении Нелеповки.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об освобождении Нью-Йорка от боевиков киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации. За сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Казак», САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что формирования украинских войск, действующие в районе Дзержинской агломерации, попали в оперативное окружение.