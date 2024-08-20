Вашингтон, 20 августа, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Израильская сторона в рамках переговоров об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке настаивает на возведении стены на границе между Египтом и сектором Газа для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС. Об этом 19 августа со ссылкой на посредников в переговорах сообщило американское издание The Wall Street Journal.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«Как сообщили арабские посредники, Израиль настаивает на строительстве стены в коридоре, чтобы помешать ХАМАС рыть тоннели, а также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район», — говорится в сообщении.

Также Тель-Авив рассчитывает частично сохранить присутствие своих военных в указанном районе. Отмечается, что Египет, в свою очередь, выступает за полный вывод израильских сил.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил внесённые Вашингтоном дополнительные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Проект сделки предполагает начальное перемирие сроком на шесть месяцев, обмен пленными и заключёнными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Times of Israel сообщило, что палестинское движение ХАМАС отвергло предложение о прекращении огня и обмене заложниками, поскольку считает неприемлемыми выдвигаемые Израилем требования. По мнению ХАМАС, Тель-Авив пытается сорвать переговоры и продлить вооружённый конфликт на территории сектора Газа.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, стороны ближневосточного конфликта на состоявшихся в Дохе консультациях устранили оставшиеся разногласия и выразили готовность к подписанию соглашения о прекращении огня. До конца текущей недели в Каире состоится встреча, целью которой станет доведение до финала достигнутых договорённостей.