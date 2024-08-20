Париж, 20 августа, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Власти Франции эвакуировали тысячи туристов в связи с лесными пожарами в южной части страны. Об этом 19 августа сообщило издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Информацию о возгорании в кемпинге возле коммуны Кане-ан-Руссийон пожарные получили в ночь на 19 августа. Огонь уничтожил один дом на колёсах и повредил несколько автомобилей и прицеп. Сильный ветер, порывы которого достигали 22 м/с, способствовал распространению пожара по лесу, огонь достиг стационарного кемпинга Мар Эстан. Всего из кемпинга и других туристических локаций эвакуировали около 3 тыс. туристов.

Кроме того, крупный лесной пожар разгорелся в департаменте Эро, где площадь горения составила более 400 гектаров леса. Для тушения пожара задействованы пожарные самолёты. Власти эвакуировали несколько жителей коммуны Фронтиньян, но в итоге, по данным телеканала BFMTV, пожарным удалось ликвидировать огонь, сгорела лишь нежилая постройка.

В Монпелье свои дома покинули десятки граждан, здесь площадь горения составила около 300 гектаров, ликвидировать возгорание до настоящего момента не удалось. Всего в результате пожара пострадали семь человек, в том числе два пожарных и один сотрудник жандармерии, два человека были госпитализированы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей села Бай-Хаак Тандинского района Тувы могут эвакуировать из-за дыма от лесных пожаров. По состоянию на 18 августа в Туве зарегистрировали 32 очага лесных возгораний. За сутки ликвидировали один лесной пожар. К тушению привлекли порядка 500 человек, дополнительные силы прибыли из Красноярского края. Борьбу с огнём осложняет жаркая погода.

В Туве с 18 на 19 августа синоптики прогнозировали «супержаркую» погоду с температурой воздуха на 10 градусов выше нормы, до 38 градусов. Об аналогичной ситуации предупредили жителей Иркутской области, Алтая, Красноярского края и Хакасии.

Из-за продолжительной жаркой и сухой погоды в Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации.