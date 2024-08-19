Минск, 20 августа, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Украинские военные, которых привлекали для атаки на Курскую область, незадолго до вылазки в указанный российский регион массово звонили своим семьям, чтобы попрощаться с родными. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками», — сказал глава республики в интервью российским журналистам.

Полную версию разговора белорусского лидера с прессой показал телеканал «Беларусь 1». По словам Лукашенко, бойцы ВСУ связывались с родственниками, поскольку понимали, что такое нападение не имеет перспектив для войск Украины, и осознавали, что они в итоге погибнут.

Президент также задался вопросом, по каким причинам руководство Украины обрекло своих военнослужащих на смерть. Он также отметил, что вооружённый конфликт спровоцировали политики из среды украинских националистов.

Лукашенко добавил, что ситуация на Украине является глубоко личной для него самого.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина для атаки на Курскую область сформировала мощные силы наёмников. По его словам, речь шла о профессионалах, собранных со всей линии боевого соприкосновения.

Президент Белоруссии также выразил мнение, что киевский режим, используя нападение на Курскую область, пытается вести борьбу на повышение ставок на случай переговоров с Россией. Он добавил, что такие же планы вынашиваются и на Западе.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российским военным удалось остановить украинскую армию в приграничных районах региона. Президент РФ Владимир Путин назвал нападение ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева.