Берлин, 20 августа, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Немецкие таможенники провели в Берлине обыски в офисах компании RusPost GmbH — дочерней компании «Почты России». Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

«В Берлине таможня провела обыск в офисах двух компаний… При обыске в комплексе зданий в округе Темпельхоф-Шёнеберг было задействовано около 100 сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вторая неназванная компания, в помещениях которой произошли обыски, также занимается деятельностью в логистической сфере. Обыски прошли 13 августа в рамках судебного разбирательства по подозрению в нарушении санкционного режима.

В «Почте России», как уточняет «Газета.Ru», заявили, что ограничения в работе немецкой дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка отправлений из-за рубежа продолжает осуществляться в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля «Почта России» приостановила наземную доставку в 24 европейские страны. Ограничения коснулись Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции, Нидерландов, Чехии и других стран. В конце марта генеральный директор компании Михаил Волков сообщил о возобновлении доставки наземным транспортом в страны Европы. Авиационной доставки отправлений ограничения не коснулись.