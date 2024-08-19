Штат Пенсильвания, США, 19 августа, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Государственный долг США пообещал сократить в случае победы на выборах кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 19 августа на митинге сторонников в штате Пенсильвания, трансляцию вели американские кабельные сети.

flickr.com / Gage Skidmore

«Мы собираемся выплатить долг нашей страны. Страна должна $35 трлн, но это число можно оперативно уменьшить», — уточнил Трамп.

Кандидат в президенты США добавил, что его администрация для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга планирует использовать нефть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал немецкий бизнесмен, владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, США движутся в сторону крупнейшего в истории экономического кризиса. По мнению Доткома, гиперинфляция уничтожит активы Соединённых Штатов.

Минфин США 29 июля сообщил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.