Прага, 19 августа, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО в случае, если Киеву не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Об этом он 19 августа заявил в интервью чешскому изданию Novinky.

ИА Регнум

По его словам, возвращение киевским режимом утраченных территорий не является обязательным фактором.

«Если будет делимитация, даже какая-то административная граница, то мы можем… принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — указал Павел.

При этом президент Чехии подчеркнул, что это может произойти только после завершения конфликта. По его словам, такой шаг станет историческим прецедентом.

10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Вашингтоне 9–11 июля. Документ включал тезис о «необратимом пути» вступления Украины в военный блок. При этом подчёркивалось, что НАТО пока не готово направить Киеву прямое приглашение.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина после завершения конфликта не станет членом НАТО или Европейского союза, а вернётся к позиции буферного государства с возможными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что Украина может и не вернуть утраченные территории военным путём. Также он назвал территориальный вопрос крайне сложным и допустил проведение в стране референдума по вопросу о том, на каких условиях должен закончиться конфликт.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. В частности, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Одним из обязательных условий глава государства назвал официальный отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс. Владимир Путин также подчёркивал, что российская сторона готова к переговорам на базе Минских и Стамбульских договорённостей, однако Москва не видит с украинской стороны никаких сигналов о готовности к урегулированию.