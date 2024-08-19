Минск, 19 августа, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского в будущем могут назвать предателем украинского народа и устранить физически. Такое предположение сделал 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на телеканале «Россия 1», передаёт агентство БелТА.

Global Look Press/James McGill/Keystone Press Agency

По словам белорусского лидера, он предупреждал главу киевского режима о возможных последствиях изменений в руководстве США и призывал не полагаться на помощь Вашингтона или Лондона. По мнению Лукашенко, если Зеленский не начнёт строить отношения между Белоруссией и Украиной исходя из общих интересов и принципов, а примет возможное предложение переехать в одну из стран Запада, то станет предателем для украинского народа.

Как пояснил Лукашенко, рано или поздно всё закончится тем, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) «пошлёт кого-нибудь» — и Зеленского ликвидируют как предателя.

Глава Белоруссии добавил, что такой исход событий нельзя исключать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Белоруссии Лукашенко, белорусская сторона сообщает России обо всех украинцах, пытающихся попасть в Россию через территорию республики. По его словам, подавляющее большинство беженцев с Украины — мужчины призывного возраста. Лукашенко заявил, что таких почти 98%.

Президент Белоруссии также сообщил, что Минск в июле отвёл от границы с Украиной около 20 тыс. человек, но там остаются размещённые на протяжении последних двух лет войска.