Курск, 19 августа, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Курской области приняла решение о досрочном проведении голосования на выборах губернатора региона. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе избиркома.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«С 28 августа избиратели Курской области смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому», — говорится в сообщении.

На данный момент должность временно исполняющего обязанности губернатора региона занимает Алексей Смирнов.

Досрочные выборы губернатора Курской области и совместные с ними муниципальные выборы состоятся в период с 28 августа по 5 сентября. Основное же голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

Уточняется, что соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ЕДГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах Российской Федерации. В единый же день голосования (8 сентября) около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов пройдёт в 83 регионах, уточнила Памфилова. В голосовании смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил о возможности проведения досрочного голосования в ЕДГ в восьми приграничных регионах, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях. Также досрочное голосование сможет состояться в Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.