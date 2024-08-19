Москва, 19 августа, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить мероприятия по реализации указа о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Соответствующий документ 19 августа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин

Указ предусматривает право на получение временного разрешения на проживание в России гражданам других государств и лицам без гражданства, которые хотят уехать из своих стран из-за неприятия навязываемых там деструктивных неолиберальных идеологических установок.

«Правительству РФ в месячный срок: а) обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию настоящего указа; б) привести свои акты в соответствие с настоящим указом», — говорится в документе.

Путин также поручил Министерству иностранных дел обеспечить выдачу частных виз сроком на три месяца на основании решений руководителей российских диппредставительств в других странах. Выдавать их следует в исключительных случаях при письменном обращении иностранцев.

Перечень государств, из которых Россия будет принимать граждан, поручено сформировать МИД. Кроме того, меры по реализации указа необходимо исполнить Министерству внутренних дел.

Отмечается, что документ принят для защиты основополагающих прав и свобод тех, кто хочет сохранить духовную, культурную и правовую связь с Россией. Заявления можно будет подавать с 1 сентября.

Как предавало ИА Регнум, 15 августа в МВД РФ сообщили о предоставлении временного убежища многодетной семье из США. Они являются убеждёнными христианами и решили переехать Россию из-за отмены традиционных ценностей на родине.

Путин 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он подчеркнул, что этот выбор разделяют миллионы людей по всему миру, в том числе в западных странах. В ряде государств власти намеренно разрушают нормы морали, институты семьи, толкая народы к вымиранию и вырождению, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 марта заявил, что сохранение традиционных ценностей является вопросом жизни и смерти для России.