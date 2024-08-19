Белгород, 19 августа, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Тренера по боксу избили в Белгородской области. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В социальных медиа сообщалось об избиении в Белгородской области тренера по боксу. Мужчина с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что тренера по боксу избили подростки за то, что тот заступился за своих учеников. Утверждается, что на него напали восемь человек, он защитил своих воспитанников, но при этом сильно пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Феодосии 24-летний боксёр Дмитрий Двали получил травму глаза, когда вместе с братом и другом защитил подростка от избивавших его мужчин. В связи с происшествием было возбуждено дело о покушении на убийство.

Правоохранители в ходе расследования задержали девятерых человек. 5 августа суд арестовал шестерых из них, а на следующий день ещё трёх.

8 августа стало известно, что врачи смогли спасти глаз Двали. Операция прошла в московском НИИ глазных болезней имени Краснова, шансы на то, что глаз удастся «собрать», оценивались в 1%. В сообщениях отмечалось, что врачи зашили сетчатку глаза. При этом хирурги воздержались от прогнозов.