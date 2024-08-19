Москва, 19 августа, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Mitsubishi 19 августа сбил двух несовершеннолетних девочек, перебегавших дорогу в Ново-Переделкино на юго-западе Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Инцидент произошёл на дублёре Боровского шоссе, возле перекрёстка с Чоботовской улицей. Дети вышли из автобуса и решили перебежать через проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля не успел вовремя затормозить и сбил их.

Одну из девочек отправили в больницу на машине скорой помощи сразу после её прибытия. Второй пострадавшей потребовались реанимационные мероприятия на месте, после этого её также увезли в медучреждение.

Водителя автомобиля задержали. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-постовой службы.

Как предавало ИА Регнум, 19 августа в ДТП попал автобус, следовавший из Риги в Калининград. Авария произошла в Шакяйском районе Литвы. Пострадали 26 человек, в том числе дети. Всех получивших травмы доставили в больницы.

13 августа в Калининграде водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, и машина заехала на тротуар, сбив пятерых пешеходов.