Москва, 19 августа, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Российские регионы с 1 сентября могут столкнуться с дефицитом на рынке такси, так как 75% таксистов не получили разрешение на работу в соответствии с новыми требованиями, заявил Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно выполнить несколько пунктов, как того требует 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». Например, перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе», — заявил «Известиям» глава ассоциации Валерий Корнеев.

Кроме того, таксистам необходимо получать путевой лист, в котором каждый день должны ставить отметки о медицинском и техническом осмотрах. Пока нет понимания, как это проводить в таких объёмах для самозанятых водителей.

Общественники призвали главу правительства сдвинуть дату вступления в силу нововведения, по которому таксистам с начала осени необходимо оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), так как для этого им сначала нужно получить новое разрешение на работу. По данным союза, оно есть только у 25% водителей, в основном из столицы.

По данным агрегаторов, в службе такси работают 2,5 млн человек. Из 1,5 млн самозанятых только 21 тыс. водителей, или 1,5%, имеют новое разрешение на работу. Из 600 тыс. работников таксопарков оно есть у 60%.

Издание отметило, что Минфин не поддерживает идею сдвинуть сроки введения в действие новых правил, так как эти меры направлены на повышение страховой защиты пассажиров такси. При этом ранее с призывом перенести сроки внедрения нововведений также обращались таксопарки.

Как сообщало ИА Регнум, Минтруд России разработал законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам работать таксистами и курьерами. Документ предусматривает введение обязанности для цифровых агрегаторов следить за соблюдением работниками миграционного законодательства. Если закон примут в первоначальном виде, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Документ также исключает обязанность заключать договоры по данному виду страхования до оформления регистрации. Он вступит в силу 1 марта следующего года.

В мае правительство поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей при оформлении ДТП по европротоколу, без участия полиции.