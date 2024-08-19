Курск, 19 августа, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Бывший начальник уголовного розыска Севастополя, майор полиции в отставке Андрей Яблоков погиб в бою в Курской области. Об этом 19 августа сообщило Управление МВД России по городу Севастополю.

МВД России

«При штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб наш товарищ, пенсионер МВД <…> Андрей Александрович Яблоков», — сообщило ведомство.

Майор полиции в отставке погиб 12 августа. Церемония прощания пройдёт в Новочебоксарске 22 августа.

В ведомстве рассказали, что за годы службы с 2005 по 2023 год Яблоков прошёл путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции ОВД Новочебоксарска до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю. На его счету много раскрытых преступлений. Награждён ведомственными наградами и знаками отличия МВД России.

В 2023 году после увольнения по выслуге лет Андрей Яблоков добровольно вступил в ряды российской армии и принимал активное участие в специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в результате прямого попадания снаряда в Курской области погибли два активиста Народного фронта, которые вывозили мирных жителей. В частности, погиб медик гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалёв и координатор по СМИ Давид Соколов.

В результате атаки ВСУ также пострадал заместитель руководителя регионального исполкома движения в Краснодарском крае Фёдор Геращенко. С осколочными ранениями и ожогами его доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели волонтёров в Курской области.