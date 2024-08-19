Тосно, Ленинградская область, 19 августа, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Актриса Людмила Лебедева пропала без вести в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 19 августа сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Отмечается, что с 18 июля местонахождение 85-летней артистки неизвестно. Она пропала в районе посёлка Любань.

«Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: неизвестно», — говорится в сообщении.

Лебедева сыграла более 40 ролей в кино и на телевидении. Большинство из них — эпизоды в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Условный мент», «Доктор Иванов», «Мажор», а также в фильмах «Гоголь. Страшная месть» (2018) и «Пять процентов» (2023).