Москва, 19 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Стоимость самолёта «Байкал», который должен сменить советский Ан-2, составит 455 млн рублей в 2025 году. Об этом 19 августа сообщил РБК со ссылкой на письмо Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Донат Сорокин/ТАСС

По данным издания, стоимость самолёта в 3,5 раза больше базовой, которую установил Минпромторг в октябре 2019 года. Тогда по условиям конкурса эта цифра не должна была превышать 120 млн рублей.

Отмечается, что, начиная с 2025 года, цена самолёта будет повышаться примерно на 4% ежегодно и составит 587 млн рублей к 2032-му.

Кроме того, сообщается, что ГТЛК предлагает эксплуатантам передавать самолёты в лизинг на 10 лет. Ставка для одного «Байкала» составит 5,4 млн рублей в месяц в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что состоялись успешные лётные испытания опытных образцов регионального воздушного судна Ил-114 и самолёта «Байкал».

Он отмечал, что Россия планирует с 2026 года выпускать более 100 самолётов различных модификаций ежегодно. По словам премьера, главное — не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.