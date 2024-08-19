Курск, 19 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Из приграничных районов Курской области выехали порядка 13 тыс. детей. Об этом 19 августа сообщил врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«На территории девяти муниципальных образований, из которых сейчас массово выезжают люди, проживали больше 14 359 школьников. Уже уехали 13 тыс. ребят школьного возраста и 3321 воспитанник детских садов», — процитировала его «Парламентская газета».

Часть детей разместили в других регионах России, предложивших свою помощь. По информации Карамышева, некоторые начнут учебный год за пределами области. Так, Санкт-Петербург примет 700 детей, Волгоград и Ленинградская область — по 300 человек.

Для обеспечения безопасности детей, оставшихся в регионе, власти планируют с 1 сентября ввести дистанционные занятия. Однако окончательное решение данного вопроса остаётся в ведении областного оперштаба. Озвучить его он должен в ближайшие дни.

Карамышев не исключил возможность смешанного формата обучения в зависимости от близости того или иного муниципалитета к границе.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в университеты. В четырёх университетах Курска созданы пункты временного размещения, отметил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Такие же пункты действуют на базе вузов Белгородской, Орловской и Воронежской областей. О готовности разместить учащихся в случае необходимости заявили и другие российские университеты.

Украинские военные атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны, российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесах южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка диверсионные украинские группы, пытавшиеся проникнуть вглубь территории страны. ВСУ с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли до 3800 человек, а также 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров и другую технику.