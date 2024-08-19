Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей
Курск, 19 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Из приграничных районов Курской области выехали порядка 13 тыс. детей. Об этом 19 августа сообщил врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев.
«На территории девяти муниципальных образований, из которых сейчас массово выезжают люди, проживали больше 14 359 школьников. Уже уехали 13 тыс. ребят школьного возраста и 3321 воспитанник детских садов», — процитировала его «Парламентская газета».
Часть детей разместили в других регионах России, предложивших свою помощь. По информации Карамышева, некоторые начнут учебный год за пределами области. Так, Санкт-Петербург примет 700 детей, Волгоград и Ленинградская область — по 300 человек.
Для обеспечения безопасности детей, оставшихся в регионе, власти планируют с 1 сентября ввести дистанционные занятия. Однако окончательное решение данного вопроса остаётся в ведении областного оперштаба. Озвучить его он должен в ближайшие дни.
Карамышев не исключил возможность смешанного формата обучения в зависимости от близости того или иного муниципалитета к границе.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской и Белгородской областях установили специальные условия для поступления в университеты. В четырёх университетах Курска созданы пункты временного размещения, отметил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Такие же пункты действуют на базе вузов Белгородской, Орловской и Воронежской областей. О готовности разместить учащихся в случае необходимости заявили и другие российские университеты.
Украинские военные атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны, российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесах южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка диверсионные украинские группы, пытавшиеся проникнуть вглубь территории страны. ВСУ с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли до 3800 человек, а также 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров и другую технику.