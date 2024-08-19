Москва, 19 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Количество площадок московского проекта «Спортивные выходные» за четыре года выросло втрое, их количество достигло 72, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Они включили в себя такие популярные и всеми любимые места, как парк Победы, гастроквартал «Три вокзала. Депо», фудмолл «Депо. Москва», Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ», — процитировала её 19 августа пресс-служба администрации мегаполиса.

Ракова добавила, что бесплатные тренировки этим летом также проходят на причалах в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники». Она отметила активное участие москвичей в спортивной жизни столицы.

Расписание тренировок публикуют на сайте проекта. Записаться на них можно в любом офисе «Мои документы». Кроме того, в будние дни в 07:00 проходит онлайн-зарядка. К ней можно присоединиться через Telegram-канал «Спортивные выходные».

Как передавало ИА Регнум, в июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная спортивная инфраструктура позволяет жителям города летом выбрать бесплатные занятия по 70 видам спорта. Проект «Спортивные выходные» уже пятый сезон подряд способствует популяризации здорового образа жизни, отметил он.