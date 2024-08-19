Москва, 19 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Незаконное проникновение итальянских и американских журналистов на территорию Курской области прямо указывает на хорошо подготовленную террористическую провокацию со стороны ВСУ и тех, кто для них её планировал. Такое мнение 19 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Американская газета The Washington Post 18 августа опубликовала большую статью о посещении её журналистами курской Суджи в сопровождении украинских боевиков. По информации издания, в город приезжали журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам. Незаконно пересекли границу России и итальянские журналисты телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они при поддержке украинских военных сняли репортаж из части курского города Суджи и сделали сюжет на военную тему. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

«Подобные провокации — это стиль работы британских спецслужб. Они часто отправляют журналистов из разных европейских изданий вместе с террористами, чтобы представить события в нужном им свете. Это их классический подход», — отметил Мартынов.

Он вспомнил историю грузино-осетинского конфликта. Перед нападением Грузии на Южную Осетию на границе был развёрнут международный пресс-центр с журналистами. Тогда вместе с грузинскими боевиками на броне отправлялись и западные журналисты, чтобы показать свою версию происходящего, напомнил политолог.

Он подчеркнул, что поездки западных журналистов в Суджу — это прямое свидетельство внешнего планирования вторжения в Курскую область. Это кровавая пиар-акция нужна для того, чтобы её распространяли все глобальные медиа, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска с 6 августа начали атаки на Курскую область. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников 13 августа отметил, что атаку Киева на регион поддерживает Запад.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк 15 августа подтвердил, что Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками.

Президент Владимир Путин 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

Посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. Действия журналистов попадают под статью Уголовного кодекса, компетентные ведомства устанавливают все обстоятельства происшедшего, отметил МИД.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе. Дипломат 17 августа отметила, что уже имеется огромное количество развенчанных материалов, написанных западниками, поэтому возникла «такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

По словам Захаровой, таким образом сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.

Дипломат 19 августа заявила, что российская сторона тщательно фиксирует все случаи незаконного проникновения представителей СМИ стран Запада на территорию Курской области.

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин считает, что посещение журналистами американской газеты The Washington Post города Суджи в Курской области в сопровождении украинских боевиков является проявлением тупости. Карасин подчеркнул, что подобного рода действия необходимо расценивать именно в таком ключе. Он также отметил, что считает действия журналистов из США безобразием, отдающим уверенностью в безнаказанности.