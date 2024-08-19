Москва, 19 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Оборот высокотехнологичных производств в Москве по итогам первых шести месяцев 2024 года составил 512,1 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, заявил 19 августа в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Почти 50% оборота отрасли обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования», — написал он.

Собянин добавил, что ещё 16% оборота пришлось на компании, которые выпускают измерительные и навигационные приборы, а также часы. Ещё более 13% получили предприятия, производящие электронную аппаратуру.

Лидерами роста стали компании по производству бытовой электроники. У них оборот за год вырос в 72,5 раза. Драйверами развития стали малые предприятия. Их выручка в отчётном периоде составила 212,9 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что московские промышленные предприятия за семь лет удвоили объёмы производства. В столице для них действуют более 20 мер поддержки, в том числе субсидии, целевые займы и льготная стоимость аренды земли.