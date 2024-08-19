Берлин, 19 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Куница обесточила города Людвигсбург и Корнвестхаймн на юго-западе Германии. Без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом 19 августа сообщила газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на местные аварийные службы.

РИА Новости/ Мария Девахина

Электричество в населённых пунктах пропало около 04:30 по местному времени (05:30 мск). В материале указано, что куница проникла в трансформаторную подстанцию и повредила провода. Деталей инцидента издание не привело, о судьбе зверя не написало.

Отмечалось, что в городах отключились даже табло общественного транспорта и светофоры. Полицейские начали вручную регулировать дорожное движение. Некоторые жители отметили проблемы с телефонной связью и интернетом.

Сотрудники аварийных служб, по данным газеты, потратили чуть больше двух часов на устранение неполадок.

Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тыс. человек, а Корнвестхайма — свыше 30 тыс.

Как передавало ИА Регнум, куница трижды перегрызала кабель, питающий большие экраны в фан-зоне Венсенского замка, транслирующие Олимпийские игры в Париже. В конце июля оптоволоконный кабель оказался разорван в восьми местах. Позднее один из менеджеров фан-зоны заметил, что кабель снова повреждён в нескольких местах. В третий раз повреждения заметили 3 августа. Изображения с камер видеонаблюдения показали, что виновницей саботажа трансляций была куница.