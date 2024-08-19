Варшава, 19 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Пассажирский поезд 19 августа протаранил автобус под Варшавой на неохраняемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

ДТП произошло в посёлке Коморов. Состав следовал в польскую столицу. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не пропустил поезд, сообщило издание Polsatnews.

Из-за инцидента пришлось остановить движение составов на этом участке в обоих направлениях. Их перенаправили по обходным маршрутам, привело к задержкам в расписании.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств аварии. Установлено, что водители поезда и автобуса были трезвыми.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Чехии произошло лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов. Первый вагон экспресса был разрушен. Погибли четыре человека, многие получили травмы.

2 августа в Пермском крае пассажирский поезд, следовавший из Уренгоя в Москву, столкнулся с грузовиком. Водитель автомобиля пострадал, никто не погиб.