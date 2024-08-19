Москва, 19 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области.

Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС

«Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты», — сообщила пресс-служба правительства.

Минфину поручили внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства.

Ранее, 19 августа, региональные власти запросили меры поддержки частного бизнеса в приграничных районах Курской области. Региональный Минпромторг направил предложения кабмину. В частности, правительство попросили остановить начисления налоговых и коммунальных платежей и мораторий на применение санкций за нарушение сроков госконтрактов.

Президент России Владимир Путин 7 августа пообещал оказать всестороннюю поддержку Курской области после массированной атаки со стороны ВСУ, которая началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера.

Минобороны России проинформировало 19 августа, что за прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники. Подразделения ВС России успешно отразили попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Порченое.

По данным МЧС России, из районов Курской области, граничащих с Украиной, эвакуировали свыше 121 тыс. человек. Продолжается работа по эвакуации населения на безопасные территории.