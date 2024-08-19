Москва, 19 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Около 10 человек 19 августа застряли на 55-метровом колесе обозрения, расположенном в районе Измайловского кремля в Москве.

РИА Новости/Владимир Песня

«Колесо обозрения с пассажирами остановилось из-за отсутствия электричества. В пяти кабинках находятся люди», — сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По информации журналистов, специалисты оперативно прибыли на место и возобновили подачу электроэнергии. Посетителей аттракциона спустили на землю.

Как передавало ИА Регнум, в Нефтекамске (Башкирия) в июне на колесе обозрения застряли шесть человек, в том числе трое детей. Это произошло после попадания молнии в аттракцион. Людей снимали с помощью автолестницы. Им оказали психологическую помощь.

В июле в селе Куруш в Дагестане обрушился аттракцион с детьми во время его эксплуатации. В ходе аварии никто не пострадал.