Москва, 19 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов невольно стал причиной проблем, которые возникли у актёра Алена Делона на таможне, когда тот посещал Россию. Об этом 19 августа сообщило издание KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Художник Никас Сафронов

«Мы познакомились с Аленом Делоном в 1999 году. Тогда он приехал на Московский кинофестиваль, где ему вручили приз за вклад в мировой кинематограф — статуэтку Георгия Победоносца», — рассказал художник журналистам в интервью по случаю смерти актёра.

Сафронов подарил артисту свою картину. Когда тот выезжал из страны, российские таможенники не разрешили вывезти полотно, узнав, кто автор работы. Они потребовали предоставить разрешительные документы от Министерства культуры.

Делону пришлось передать картину провожающим из театральной компании, которая должна была встретиться с актёром через месяц в Москве на спектакле с его участием. Сафронов оформил документы, передал их им же и был уверен, что теперь всё будет в порядке.

Позже Делон в интервью заявил, что так и не получил картину российского художника. Оказалось, что артист не приезжал в Москву на спектакль, хотя билеты на него уже продали. Сафронов в итоге лично отвёз работу в Париж, когда поехал туда по делам.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Делона стало известно 18 августа. Он скончался в своём доме в возрасте 88 лет. Причину его ухода из жизни не сообщили.

Жители Москвы после этого понесли цветы к зданию посольства Франции в память об актёре.

В июне 2019 года у Делона был инсульт, спровоцировавший болезнь Альцгеймера. В марте 2022 года артист заявил, что решил умереть с помощью эвтаназии. В январе 2024 года суд во Франции ограничил актёра в дееспособности, запретив совершать действия особой важности, в том числе продавать недвижимость.